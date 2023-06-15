Взгляд из темноты: Как определить, что вашим соседом в квартире стало существо из потустороннего мира

В окружающем нас мире множество таинственного и непостижимого для обычного человека. Порой это очень пугает, особенно если увидеть это не представляется возможности. Эзотерик Марианна Абравитова рассказала способы, как можно определить присутствие потустороннего в вашем жилье, не прибегая к помощи экстрасенсов.

"Наш мир является многомерным. Существуют параллельные вселенные, и даже наш привычный мир не такой, каким мы его видим, по причине отсутствия чувств восприятия. В наших жилищах частенько сосуществуют разные сущности", — поведала эксперт.

Как определить, что в доме обитает домовой? Фото © Shutterstock

По словам Марианны, присутствие некоторых духов определить нельзя, потому что они никак себя не проявляют. А вот другие ведут себя куда активнее. Понять это на уровне чувств вполне возможно даже людям, не связанным с внеземным миром. Специалист обращает внимание на такие детали, как, например, исчезновение вещей или смена их местоположения.

"Частенько такие проделки осуществляют те сущности, которые живут рядом с нами. Например, полтергейст, на нашем барабашка, — это сущность хаотичная, её существование заметно для людей. Может перемещать предметы, скрипеть чем-нибудь, стучать и всё в таком роде", — поделилась Абравитова.

Можно ли как-то избавиться от полтергейста в доме? Фото © Shutterstock

Но встречаются и иные случаи. Например, кому незнакомо чувство, словно за ним кто-то наблюдает или даже стоит рядом, хотя человек совсем один. Или ночью при полной тишине отовсюду слышатся разнообразные звуки. По словам эзотерика, наиболее остро этих существ воспринимают животные, особенно кошки. Если видели, как они смотрят в пустоту и словно с кем-то общаются, возможно, вам не кажется — и в доме действительно есть посторонний.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" эзотерик Марианна Абравитова отметила, что можно попытаться задобрить этих созданий, помириться с ними или на крайний случай переехать, однако полностью изгнать не получится. Домовой считает, что хозяином жилища является именно он, а люди — всего лишь его гости.