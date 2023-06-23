Россиян предупредили об опасных последствиях голодания ради быстрого похудения

Многие люди, желая сбросить вес в кратчайшие сроки, прибегают к экспресс-диетам с рационом всего на 500 калорий в сутки, а некоторые же и вовсе начинают голодать. Оба способа похудения являются опасными, предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с порталом "Страсти".

По словам специалиста, голодать или недоедать ради похудения бессмысленно, так как эффект будет недолгим, а вес потом быстро вернётся. Кроме того, голодающий сталкивается с серьёзными сбоями в работе организма. В частности, появляются проблемы со стулом и боли в желудке, что нередко чревато язвой. Также быстрая потеря веса может спровоцировать риск мочекаменной болезни.

"Если уж и отважиться на такое быстрое похудение, то нужно принимать препараты из группы урсосана для нормализации состава желчи", — отметил Вялов.

Резюмируя вышесказанное, врач добавил, что голодание нарушает метаболизм, а также делает человека слабым и уставшим.