Россиян предупредили об опасных последствиях голодания ради быстрого похудения
Гастроэнтеролог Вялов: Голодание может спровоцировать мочекаменную болезнь
Многие люди, желая сбросить вес в кратчайшие сроки, прибегают к экспресс-диетам с рационом всего на 500 калорий в сутки, а некоторые же и вовсе начинают голодать. Оба способа похудения являются опасными, предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с порталом "Страсти".
По словам специалиста, голодать или недоедать ради похудения бессмысленно, так как эффект будет недолгим, а вес потом быстро вернётся. Кроме того, голодающий сталкивается с серьёзными сбоями в работе организма. В частности, появляются проблемы со стулом и боли в желудке, что нередко чревато язвой. Также быстрая потеря веса может спровоцировать риск мочекаменной болезни.
"Если уж и отважиться на такое быстрое похудение, то нужно принимать препараты из группы урсосана для нормализации состава желчи", — отметил Вялов.
Резюмируя вышесказанное, врач добавил, что голодание нарушает метаболизм, а также делает человека слабым и уставшим.
Ранее биологи выяснили, чем чреват для здоровья отказ от завтрака. В ходе эксперимента выяснилось, что в случае пропуска первого приёма пищи количество моноцитов снижается на 90%, а от них зависит множество процессов в организме, включая борьбу с инфекциями, болезнями сердца и раком.
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