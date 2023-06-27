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27 июня, 13:41

Диетолог назвала 11 правил, чтобы сохранить фигуру при беременности и не навредить малышу

Врач Боброва сказала, что диета в беременность ведёт к задержке развития плода

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/portrait-smiling-young-pregnant-woman_7336858.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / drobotdean</a></p>

Обложка © Freepik / drobotdean

Во время беременности женский организм переживает серьёзную перестройку, в том числе начинается набор веса. Сидеть на строгих диетах в этот период нельзя, чтобы не лишить малыша питательных веществ, но и чрезмерно толстеть не хочется. Эндокринолог-диетолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Екатерина Боброва рассказала Лайфу о секретах правильного питания во время беременности.

1. Важно регулярно питаться и избегать длительного голодания. Перерывы между приёмами пищи не должны превышать 3,5 часа. Если беременная женщина голодает, то в её организме быстро начинают образовываться кетоновые тела — вещества, которые могут отрицательно влиять на плод, приводя к задержке внутриутробного развития.

2. Овощей во время каждого приёма пищи должно быть не менее половины тарелки. Во-первых, это позволит заполнить желудок и ускорить наступление сытости. Кроме того, овощи — важный источник клетчатки, необходимой для роста правильных, полезных бактерий в организме матери и ребёнка.

3. Будет очень хорошо, если вы добавите в рацион бобовые, хотя бы половину чашки в день, поскольку в этом продукте много белка, клетчатки и правильных углеводов.

4. На десерт пару раз в день ешьте фрукты и ягоды. Порция составляет, как правило, около 150 граммов. Это прекрасная замена традиционным сладостям, в которых содержится огромное количество сахара, наносящего вред организму.

5. Важно не отказываться от полезных углеводов, ведь это источник энергии. К таким продуктам относятся крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки. Постарайтесь равномерно распределять углеводы в течение дня. Эти продукты должны занимать всего лишь четверть тарелки.

6. Для перекуса хорошо подойдут орехи (примерно 20–30 граммов в сутки) и кисломолочные продукты, в частности кефир, ряженка, натуральный йогурт без добавок и подсластителей.

7. Белковые продукты (мясо, птицу, рыбу, кролика, молочные продукты жирностью до 5%) нужно употреблять во время каждого приёма пищи, до 300 граммов ежедневно. Белок — это строительный материал для клеток плода, а также для гормонов и ферментов.

8. Но есть продукты, которые стоит ограничить в своём рационе во время беременности. Среди них трансжиры (выпечка, полуфабрикаты, маргарин), сладости, продукты быстрого приготовления (каши, хлопья), сладкие фрукты (виноград, бананы, финики, инжир, черешня, дыня), фруктовые соки и газировка.

9. Ежедневно выпивайте до восьми стаканов жидкости, причём четыре из них должны приходиться на чистую воду. Допускается пить одну-две чашки кофе в день, так как этот популярный напиток следует ограничить в беременность.

10. Всем будущим мамам необходим полноценный сон. Дефицит ночного отдыха скажется на развитии малыша, поэтому постарайтесь отводить по семь–девять часов в сутки на погружение в объятия Морфея.

11. Помните о важности регулярных физических нагрузок. Ходьба, плавание, танцы, аквааэробика должны занимать не менее 30–40 минут в день, заключила собеседница Лайфа.

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Ранее Лайф писал, что женщинам можно совершать авиаперелёты во время беременности, однако есть ряд ограничений, которые нужно соблюдать. Самым благоприятным временем для полётов является второй триместр: с 13-й по 28-ю неделю. На этом сроке признаки токсикоза уже проходят и женщина чувствует себя лучше.

Ольга Годуненко
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