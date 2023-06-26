Врач рассказала, в каких случаях беременным категорически запрещены путешествия самолётом

Женщинам можно совершать авиаперелёты во время беременности, однако есть ряд ограничений, которые нужно соблюдать. Об этом Лайфу рассказала Виктория Фисюк, врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиники".

Самым благоприятным временем для перелёта является второй триместр (с 13-й по 28-ю неделю), сообщила медик. Как правило, на этом сроке признаки токсикоза уже проходят и женщина чувствует себя лучше и сможет легко перенести перелёт. Однако перед планированием отпуска необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и уточнить, нет ли у вас противопоказаний для перелётов во время беременности.

"Полёты на самолётах во время беременности противопоказаны при угрозе прерывания беременности (выкидыша), наличии каких-либо патологий, многоплодной беременности и при сроке более 35–36 недель", — уточнила врач.

В первом триместре (с 1-й по 13-ю неделю) закладываются системы органов плода, формируется плацента, поэтому в данный период не рекомендуется планировать путешествие, предупредила Виктория. К тому же на ранних сроках происходят очень серьёзная адаптация и перестройка организма женщины, поэтому любые провоцирующие факторы в этом состоянии могут привести к осложнениям беременности и даже угрозе её прерывания. В это время женщине необходимо находиться в комфортных условиях и максимально обезопасить себя от стрессов. Кроме того, в первом триместре (на сроке 11–14 недель) проводится скрининг, поэтому в данное время обязательно нужно находиться в доступе медицинского учреждения, где наблюдаетесь у специалиста.

В третьем триместре (с 28-й по 40-ю неделю) тоже не стоит летать. Нехватка кислорода во время нахождения в самолёте, перепады давления, которые возникают в момент взлёта и приземления, воздействие радиации значительного влияния на плод не оказывают, но нужно иметь в виду, что эти факторы повышают риск преждевременных родов.

Также перед полётом рекомендуется надеть компрессионные чулки, чтобы справиться с гиподинамией, избежать возможных осложнений, отёков и образования тромбов. Компрессионные чулки могут показаться неудобными, поэтому желательно к ним заранее адаптироваться — для этого необходимо надевать их на один-два часа в течение нескольких дней перед началом путешествия. В день перелёта чулки необходимо надеть утром, а снять через два-три часа после приземления, заключила Фисюк.