7 самых ужасных вариантов, как только люди могут отреагировать на "Я беременна"

Беременность — одно из самых счастливых и волнительных событий в жизни каждой женщины. Однако когда рассказываешь об этом окружающим, то не всегда можно получить положительную реакцию. Зависть, осуждение, простое непонимание — всё это может вылиться на будущую маму в виде едких, хоть и не всегда преднамеренных, комментариев. Рассмотрим семь ужасных вариантов, как только люди могут отреагировать на новости о беременности.

1. "Ты ещё так молода"

Такой комментарий может прозвучать от старшего поколения или даже от сверстников. Но в любом случае это не то, что хотелось бы услышать будущей маме. Кроме того, возраст не всегда является главным фактором для определения готовности к родительству. Что сказать вместо этого: "Поздравляю! Это удивительная новость! Я уверен, что ты будешь замечательной мамой, ведь возраст не имеет значения, главное — любовь и забота о ребёнке."

Как не наговорить лишнего, когда подруга рассказала о беременности. Фото © Shutterstock

2. "А это было запланировано?"

Этот вопрос может вызвать у женщины чувство стыда или даже вины. Кроме того, это личное дело каждой пары — и неприятно, когда кто-то ставит под сомнение ваше решение. Что сказать вместо этого: "Это замечательно! Я так рада за вас! Как вы себя чувствуете?"

3. "А с работой что делать будешь?"

Будущая мама уже, скорее всего, задумывалась об этом вопросе. И обмусоливание этой темы со знакомыми может вызвать ещё больше стресса. Кроме того, многие женщины успешно сочетают карьеру и материнство. Что сказать вместо этого: "Ты умница и сможешь справиться со всеми задачами! Какие у тебя планы на будущее?"

Что не стоит говорить беременным женщинам. Фото © Shutterstock

4. "Ну что, теперь никакого алкоголя и сигарет?"

Напоминание о том, что теперь нужно отказаться от любимых продуктов, может вызвать раздражение у будущей мамы. Кроме того, многие продукты не являются строго запрещёнными, а лишь рекомендуется употреблять их в ограниченном количестве. Что сказать вместо этого: "Я знаю, что ты будешь заботиться о своём здоровье и здоровье ребёнка. Есть какие-то продукты, которые тебе нравятся, и ты о них не хочешь забывать?"

5. "Ты точно готова к этому?"

Этот вопрос может вызвать сомнения в своих силах и готовности к материнству. Но, скорее всего, будущая мама уже давно обдумала своё решение и готова к новой роли. Что сказать вместо этого: "Ты настоящий герой! Я уверен, что ты будешь замечательной мамой!"

6. "А кто папа?"

Этот вопрос может быть неприятным для будущей мамы, если она не хочет делиться этой информацией. Кроме того, это личное дело каждой семьи — и не всегда есть желание обсуждать его со знакомыми. Что сказать вместо этого: "Поздравляю! Это замечательная новость!"

7 ужасных вариантов реакции на новость о беременности. Фото © Shutterstock

7. "Привет, растяжки"

Комментарии о теле будущей мамы, включая растяжки, могут вызвать у неё неприятные чувства. В конце концов, беременность — это естественный процесс и все женщины разные. Что сказать вместо этого: "Это замечательно! Поздравляю!"