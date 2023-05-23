Людям с больными сердцем и сосудами посоветовали избегать долгих перелётов

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в долгие авиаперелёты нужно взять с собой на борт аптечку первой помощи с быстродействующими препаратами. Такой совет дал врач-терапевт высшей категории Дмитрий Звягинцев.

По словам медика, длительные полёты негативно сказываются на здоровье, ведь при атмосферном давлении повышается риск тромбозов, инфарктов и инсультов.

"К сожалению, ситуацию можно исправить только запретом полётов и передвижением на поездах", — приводит его слова "ФедералПресс".

Врач уточнил, что в ходе долгого полёта человек вынужден сидеть, из-за чего происходит застой в ногах и повышается риск тромбообразования. Кроме того, во время взлёта и посадки в салоне происходят перепады давления, поэтому у пациентов с гипертонией может случиться гипертонический криз.