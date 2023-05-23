Людям с больными сердцем и сосудами посоветовали избегать долгих перелётов
Терапевт Звягинцев предупредил об опасности полётов с болезнями сердца и сосудов
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в долгие авиаперелёты нужно взять с собой на борт аптечку первой помощи с быстродействующими препаратами. Такой совет дал врач-терапевт высшей категории Дмитрий Звягинцев.
По словам медика, длительные полёты негативно сказываются на здоровье, ведь при атмосферном давлении повышается риск тромбозов, инфарктов и инсультов.
"К сожалению, ситуацию можно исправить только запретом полётов и передвижением на поездах", — приводит его слова "ФедералПресс".
Врач уточнил, что в ходе долгого полёта человек вынужден сидеть, из-за чего происходит застой в ногах и повышается риск тромбообразования. Кроме того, во время взлёта и посадки в салоне происходят перепады давления, поэтому у пациентов с гипертонией может случиться гипертонический криз.
Ранее Лайф рассказывал о том, что замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубу. Рейс экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти чиновника, но он скончался. Церемония прощания с Кучеренко состоится 24 мая в 11:00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
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