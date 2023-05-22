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22 мая, 13:02

Объявлены дата и место прощания с мужем Дианы Гурцкой

Минобрнауки: Прощание с Петром Кучеренко пройдёт 24 мая

<p>Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Церемония прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко состоится 24 мая в 11:00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Дату и место траурных мероприятий объявило министерство.

"Прощание состоится в среду, 24 мая 2023 года, в 11:00 — официальная церемония панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в 13:00 — похороны на Троекуровском кладбище", — уточняется на сайте в министерстве.

Замминистра умер 20 мая в возрасте 46 лет на борту самолёта во время возвращения из командировки на Кубе. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти Кучеренко, но он скончался. Соболезнования родным и близким чиновника выразили в РУДН, выпускником которого он был. Певица Жасмин также поддержала Гурцкую и вспомнила о смерти отца и бабушки.

"Мы погибли!": Диана Гурцкая убита горем после смерти мужа

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Андрей Бражников
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