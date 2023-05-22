Объявлены дата и место прощания с мужем Дианы Гурцкой

Церемония прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко состоится 24 мая в 11:00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Дату и место траурных мероприятий объявило министерство.

"Прощание состоится в среду, 24 мая 2023 года, в 11:00 — официальная церемония панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в 13:00 — похороны на Троекуровском кладбище", — уточняется на сайте в министерстве.