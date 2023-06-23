Психологическое бесплодие: Названа неявные причины, почему женщина долго не может родить

Пара, у которой никак не получается забеременеть или выносить ребёнка, может нуждаться не только в медицинской помощи, но и в работе с психологом. Проблемы могут таиться в партнёре или в детстве. С чем бывает связано психологическое бесплодие, рассказала психолог Юлия Лебедева в беседе с "Вечерней Москвой".

По ее словам, одной из причин может быть то, что женщина не хочет ребёнка от конкретного мужчины. Даже если в отношениях всё хорошо, что-то может напрягать подсознательно. Например, женщина сомневается в способности партнёра обеспечить ребёнка, из-за чего психика "тормозит" зачатие, пока идеальный отец не появится. Другая причина — отсутствие смысла в малыше для матери. Обычно это проявляется в качестве ответа на давление со стороны: мать и отец требуют внуков, муж — наследника, а подруги вторят про тикающие часики. Из-за этого психика включает эффект сопротивления.

У женщины также может быть плохая, с её же точки зрения, мать. Девочка, которая оказалась под крылом конфликтной или равнодушной, душащей своим вниманием или асоциальной родительницы, может, повзрослев, блокировать эту роль и функцию. Ещё один вариант — смерть кого-то во время родов. Страх мог появиться неосознанно в детстве. Также существует так называемая генетическая память. Если предки по женской линии умирали при родах, это может быть "прописано" на генетическом уровне. Женщина об этом не знает, но забеременеть не может под влиянием глубинного "родового" страха, отметила психолог.

Есть и другой страх — "принести в подоле". Он связан с постоянными требованиями родителей, что плохо и стыдно рожать внебрачного ребёнка. И вот получается такая установка: родишь — мама и папа разлюбят. Ещё женщина может быть чайлдфри. По словам психолога, у неё самой, например, было плохое детство, поэтому и боится такой же судьбы для ребёнка. Ещё это близко дамам, которые психологически ещё сами дети. В этом случае психика довлеет над физиологией.