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23 июня, 12:06

Жительница подмосковного Наро-Фоминска родила 14-го ребёнка

<p>Кадр с выписки мамы, родившей 14-го ребёнка в Наро-Фоминске, и новорождённой. Обложка © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/20-06-2023-15-11-13-v-naro-fominskom-perinatalnom-tsentre-vrachi-pomog?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

Кадр с выписки мамы, родившей 14-го ребёнка в Наро-Фоминске, и новорождённой. Обложка © Минздрав Московской области

В Наро-Фоминске 44-летняя местная жительница стала мамой в 14-й раз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В положенный срок в результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом три килограмма 930 граммов и ростом 55 сантиметров", — уточнил заведующий родового отделения Наро-Фоминского перинатального центра Ярослав Петров.

Он добавил, что в стенах данного медучреждения эта женщина стала мамой уже в четвёртый раз. Женщина и новорождённая малышка уже отправлены домой к многочисленному семейству.

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Наталья Исакова
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