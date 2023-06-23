Жительница подмосковного Наро-Фоминска родила 14-го ребёнка

В Наро-Фоминске 44-летняя местная жительница стала мамой в 14-й раз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В положенный срок в результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом три килограмма 930 граммов и ростом 55 сантиметров", — уточнил заведующий родового отделения Наро-Фоминского перинатального центра Ярослав Петров.

Он добавил, что в стенах данного медучреждения эта женщина стала мамой уже в четвёртый раз. Женщина и новорождённая малышка уже отправлены домой к многочисленному семейству.