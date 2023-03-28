Россиянка в коме родила дочь и только через два месяца узнала, что стала мамой

Жительница Кемерова родила дочь, находясь в коме из-за тяжёлого ковида. Женщина узнала, что стала мамой, только спустя два месяца, когда пришла в себя, сообщает SHOT.

Жительница Кемерова рассказала, как родила дочь, находясь в коме из-за коронавируса. Видео © SHOT

33-летняя танцовщица Дарья Елагина заболела на седьмом месяце беременности. Из симптомов сначала были только кашель и небольшая температура. Будущая мама подумала, что в её положении лучше остаться дома, и отказалась от госпитализации. Но через неделю Дарья начала задыхаться, и на скорой её доставили сразу в реанимацию. К этому времени лёгкие были поражены уже на 99%.

Женщину ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ и сделали экстренно кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. А когда Дарья пришла в себя, её дочке было уже два месяца. Несмотря на 99% поражения лёгких, сепсис и атрофию мышц, женщина выжила и сейчас заново учится ходить. Её сложнейшая реабилитация продолжается уже два года, но Дарья не сдаётся и верит, что сможет не только встать на ноги и быть самой лучшей мамой на свете для своей малышки, но ещё и вернётся к своим ученикам в танцевальную студию, где она преподаёт шестовую акробатику.

"Как я говорю, у меня был один шанс из ста. И я им воспользовалась. Я очень сильно хотела жить... Они (врачи. — Прим. Лайфа) мне сказали: "Даша, ты имей в виду, что ты можешь до конца не восстановиться". Я подумала: "Я не восстановлюсь? Я восстановлюсь! Я ещё и станцую!" — отметила кемеровчанка.