Россиянам напомнили о важной прививке, которую нужно сделать в апреле

Врач-эпидемиолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ "РЖД-Медицина" Василий Василевский в беседе с Лайфом напомнил о необходимости сделать прививку от энцефалита в апреле, чтобы избежать заражения от укуса клещей, которое может привести к серьёзным последствиям, в том числе инвалидности или летальному исходу.

"Апрель — пора срочно прививаться от клещевого энцефалита, особенно тем, кто планирует путешествие на Байкал, Горный Алтай, Приморский край, Севастополь, Ленинградскую область и в другие туристические зоны России", — подчеркнул медик.

Он отметил, что самыми опасными по распространению КВЭ являются около 50 субъектов, где риску заражения подвержено более 60 миллионов человек. При этом свыше 70% заболевших приходится на взрослое население. К слову, в зоне риска не только работающие за городом, но и сами горожане. Например, только в Санкт-Петербурге шесть из восемнадцати административных территорий являются эндемичными, а в столичном регионе — Дмитровский и Талдомский районы. Кроме того, среди регионов-лидеров, эндемичных по КВЭ, — Ленинградская, Костромская, Вологодская, Новгородская области и другие.

"В зоне риска — каждый, но редко кто задумывается об этом, большинство людей недооценивают опасность и не предпринимают профилактические меры. Народ путешествует по нашей необъятной стране и в рамках отдыха, и по работе", — заявил специалист.

Всем взрослым людям и тем, кто планирует путешествия по России, нужно обезопасить не только себя, но и близких. Для этого необходимо:

— Ознакомиться со списком эндемичных областей и районов, который ежегодно определяет Роспотребнадзор и публикует списки в открытом доступе. — Ознакомиться с национальным календарём прививок и узнать о перечне профессий, наиболее подверженных риску. — Провести вакцинопрофилактику себе и близким в случае, если планируется поездка в эндемичные районы или при проживании в опасном районе.

Согласно национальному календарю прививок, в особой зоне риска (кому нужно прививаться в первую очередь) находятся люди, пребывающие на эндемичной территории и занятые в сферах лесного и сельского хозяйства, строительства, гидромелиорации, геологических, экспедиционных работах и других. Полный список можно найти в Приказе Минздрава РФ от 06.12.2021 N 1122Н.