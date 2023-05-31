Хирург назвал напиток, который может привести к бесплодию

Риск бесплодия и выкидышей во время беременности растёт в случае чрезмерного употребления вина. Об этом предупредил хирург Александр Умнов.

"У женщин злоупотребление вином ухудшает работу всех внутренних органов, в том числе и репродуктивной системы. Происходит жировое перерождение яичников, увеличивается риск выкидышей, невынашивания плода на поздних сроках беременности", — объяснил он в беседе с NEWS.ru.

Из-за вина, продолжил врач, снижается фертильность, нарушается или полностью прекращается менструальный цикл, а также развивается ранний климакс и бесплодие. А ещё этот напиток пагубно сказывается на клеточных процессах, отвечающих за создание костной ткани. Растёт риск переломов.

Также Умнов предупредил об отмирании тканей головного мозга под воздействием вина. По словам хирурга, в комплексе с никотином алкоголь провоцирует кислородное голодание клеток и приближает их гибель. В результате формируются отёки и рубцы на коре головного мозга, из-за чего он хуже работает.