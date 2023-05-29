"Убийца с салютом" : Хирург раскрыл опасность шампанского

Шампанское — очень опасный напиток, которым нельзя увлекаться. Многие понапрасну считают его лёгким, сбрасывая со счетов риск аллергии и привыкания, сообщил NEWS.ru хирург Александр Умнов.

"Шампанское — "убийца с салютом". Оно привлекательно из-за кажущейся лёгкости и вызывает привыкание. Поэтому увлекаться этим напитком не нужно", — рассказал медик.

Категорически противопоказан этот напиток беременным и кормящим матерям, напомнил хирург. Употребление алкоголя во время беременности окажет губительное влияние на ребёнка, оно чревато появлением аномалий или даже мертворождением. А ещё этот напиток наносит вред мозговой деятельности, ухудшает память и негативно влияет на эмоциональное состояние.

"Особенно вредно оно для подростков. Нейроны в мозгу, отвечающие за нормальное функционирование ребёнка, погибают под действием этилового спирта. В результате происходит снижение интеллектуальных способностей, а частое употребление напитка может вызвать психологическое расстройство", — объяснил врач.

Умнов добавил, что здоровью могут навредить и реакции на отдельные компоненты шампанского. В нынешнее время главная проблема этого напитка заключается в технологии его производства. Дешёвое шампанское готовят из низкокачественного сырья, куда добавляют химические ингредиенты для улучшения вкуса: красители, усилители запаха и подсластители. Это приводит к тому, что у человека возникает желание выпить больше: в некоторых случаях такой порыв доводит до серьёзной интоксикации.