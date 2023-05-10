Найдена связь между ожирением в детстве и мужским бесплодием

Лишний вес у мальчиков в детстве повышает риск бесплодия после взросления, выяснили специалисты Университета Катании на Сицилии. Подчёркивается, что бесплодие — распространённая проблема среди пар, причём в половине случаев она касается именно мужского пола.

Учёные провели ретроспективное исследование детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет, взяв у 268 таких пациентов отделения детской эндокринологии при университете данные об объёме яичек, возрасте, индексе массы тела и восприимчивости к инсулину.

Оказалось, что при нормальном весе объём яичек был в 1,5 раза больше, чем у имевших ожирение. А дети и подростки с нормальным уровнем инсулина имели в 1,5–2 раза больший объём яичек по сравнению с теми, у кого был диабет 2 типа. Таким образом, учитывая влияние объёма яичек на выработку сперматозоидов, считается, что потеря лишнего веса может помочь избежать развития бесплодия.