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10 мая, 18:15

Найдена связь между ожирением в детстве и мужским бесплодием

Учёные: Лишний вес в детстве может может спровоцировать мужское бесплодие

Лишний вес у мальчиков в детстве повышает риск бесплодия после взросления, выяснили специалисты Университета Катании на Сицилии. Подчёркивается, что бесплодие — распространённая проблема среди пар, причём в половине случаев она касается именно мужского пола.

Учёные провели ретроспективное исследование детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет, взяв у 268 таких пациентов отделения детской эндокринологии при университете данные об объёме яичек, возрасте, индексе массы тела и восприимчивости к инсулину.

Оказалось, что при нормальном весе объём яичек был в 1,5 раза больше, чем у имевших ожирение. А дети и подростки с нормальным уровнем инсулина имели в 1,5–2 раза больший объём яичек по сравнению с теми, у кого был диабет 2 типа. Таким образом, учитывая влияние объёма яичек на выработку сперматозоидов, считается, что потеря лишнего веса может помочь избежать развития бесплодия.

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Ранее учёные из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева и Химико-фармацевтического университета Санкт-Петербурга разработали экстракт, замедляющий набор веса при ожирении. Препарат сделан из растительного сырья и будет выпускаться в капсулах.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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