Учёные нашли неожиданное объяснение тому, почему старики просыпаются раньше

Ранние подъёмы у пожилых людей могут быть связаны с ухудшением зрения. Такую теорию выдвинула психолог Синди Люстиг в интервью изданию HuffPost.

По мнению эксперта, из-за возрастной слабости сетчатки глаза у людей снижается интенсивность световой стимуляции мозга. Это приводит к нарушению колебаний различных процессов в организме, связанных со сменой дня и ночи, циклов сна и бодрствования. Учёные давно заметили, что эти циклы нарушаются у людей во время болезней, когда пациенты часто просыпаются ночью, а их глаза не получают достаточного воздействия солнечного света в течение дня. У полностью слепых людей режим сна нарушается по той же причине. Да и механизмы нарушения сна после смены часовых поясов, скорее всего, связаны со световой активностью.

Ранние пробуждения также наблюдаются у пациентов с катарактой: организм таких пациентов считает, что закат наступает раньше, чем в действительности, поэтому выбрасывает гормон сна — мелатонин.

Более серьёзной причиной ранних подъёмов также может быть естественное старение мозга и нервной системы. В этом случае речь идёт об утрате человеком способности точно определять время суток, а также правильно регулировать биологические ритмы.