Названы продукты, снижающие уровень "плохого" холестерина

Холестерин необходим человеку для нормального функционирования клеток, переваривания пищи и синтеза многих гормонов. Однако его переизбыток может стать причиной инсульта или развития ишемической болезни сердца. Какие продукты помогут держать этот показатель в норме, рассказал РИА "ФедералПресс" диетолог Михаил Гинзбург.

"Снизить холестерин помогут продукты, содержащие хорошее количество пищевых волокон. Это овощи, фрукты, грубый хлеб, крупы, бобовые. Также к ним можно добавить морскую жирную рыбу, богатую омега-3. Идеальный приём пищи в таком случае — жирная морская рыба, например, с гречкой и овощной нарезкой", — поделился специалист.

"Плохой" холестерин образуется довольно легко: из уже имеющегося холестерина организм делает желчные кислоты. Они выделяются в кишечнике из желчного пузыря, всасываются обратно в кровь, а потом вновь идут на образование холестерина.

Мешают данному процессу именно пищевые волокна из вышеперечисленных продуктов. Они задерживают часть этих кислот и не дают им всасываться обратно, пояснил Гинзбург.