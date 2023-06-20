Вкусные убийцы: Составлен топ-4 продуктов, которые приближают старость и смерть

Недостаток сна и курение могут негативно влиять на организм и ускорять процесс старения, но именно неправильное питание играет главную роль в появлении морщин, сухости кожи, прыщей, тусклого цвета лица. Терапевт Камила Исаева рассказала Лайфу, от каких продуктов следует отказаться ради молодости и здоровья.

Терапевт Камила Исаева рассказала, как с помощью питания победить старость. Фото предоставлено героем публикации.

Во-первых, различные добавки в пище, такие как ароматизаторы, консерванты, красители и загустители, могут ускорить старение. Особенно сахар негативно влияет на кожу, его избыток в рационе вызывает гликирование белков в организме, что приводит к образованию токсинов, разрушает коллаген кожи, делая её менее эластичной.

Во-вторых, сосиски, колбасы и тому подобные продукты, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а это одна из первых причин смерти в мире. Последствиями также могут стать высокий холестерин, диабет, колоректальный рак. Лучше заменить такие продукты полезным жиром.

"Люди, потребляющие больше всего ДГК, основной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в жирной рыбе, имеют гораздо меньший шанс заболеть болезнью Альцгеймера. Поэтому крайне важно дополнить своё меню различными источниками омега-3", — отметила Исаева.

В-третьих, наши органы стареют быстрее, когда им не хватает витаминов и минералов. Поэтому не рекомендуется готовить пищу в скороварке, где под действием высоких температурах уничтожаются до 90% полезных веществ. То же самое касается приготовления блюд на гриле или жарки: при сильном нагревании или непосредственном контакте с пламенем жирные кислоты, содержащиеся в пище, выделяют канцерогенные химические соединения (ароматические углеводороды).

В-четвёртых, алкоголь ухудшает психическое здоровье, ускоряя снижение когнитивных функций. Недавнее исследование показало, что у тех, кто регулярно пьёт, болезнь Альцгеймера развивается в среднем на 4,8 года раньше, чем у тех, кто равнодушен к спиртному, добавила собеседница Лайфа.