Врач перечислила главные продукты, помогающие в борьбе с отёками

Чтобы не возникало отёков, лучше всего свести к минимуму потребление продуктов с высоким содержанием соли — полуфабрикатов, сыра, колбасы, консервов и прочего. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.

По её словам, водно-солевой баланс в организме человека контролируют в основном натрий и калий. Отёки возникают как раз из-за того, что этот баланс нарушается. В рацион стоит добавлять фрукты и овощи, которые богаты калием.

"Снижение количества натрия и увеличение количества калия помогут в профилактике задержки жидкости в организме и нормализации давления", — сказала медик в беседе с РИА "ФедералПресс".