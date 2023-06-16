Врач перечислила главные продукты, помогающие в борьбе с отёками
Диетолог Макиша посоветовала есть овощи и фрукты для борьбы с отёками
Чтобы не возникало отёков, лучше всего свести к минимуму потребление продуктов с высоким содержанием соли — полуфабрикатов, сыра, колбасы, консервов и прочего. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.
По её словам, водно-солевой баланс в организме человека контролируют в основном натрий и калий. Отёки возникают как раз из-за того, что этот баланс нарушается. В рацион стоит добавлять фрукты и овощи, которые богаты калием.
"Снижение количества натрия и увеличение количества калия помогут в профилактике задержки жидкости в организме и нормализации давления", — сказала медик в беседе с РИА "ФедералПресс".
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, что при обезвоживании ноет голова, мучает голод и появляются отёки.
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