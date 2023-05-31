Невролог дал совет, как защититься от деменции

Благодаря некоторым профилактическим мерам можно сократить риск развития деменции. Например, при помощи контроля уровня холестерина в организме. Об этом рассказал невролог и рефлексотерапевт Рустем Гайфутдинов.

В беседе с "Вечерней Москвой" он отметил, что также важно своевременно выявить диабет и принимать препараты, которые понижают давление. Также врач советует избавиться от вредных привычек. По его мнению, не стоит забывать про интеллектуальное развитие (чтение книг, решение головоломок), снижение уровня стресса и общение. Гайфутдинов добавил, что надо уделять должное внимание физической культуре, в частности кардиотренировкам и мелкой моторике. Пенсионерам необходимо снизить потребление молочных продуктов и мяса. Невролог советует переключиться на средиземноморское меню — рыбу, овощи и фрукты.

Гайфутдинов пояснил, что деменция обычно возникает из-за атеросклероза или гипертонии. Кроме того, болезнь развивается на фоне инсульта. При деменции у человека нарушаются когнитивные способности и возникает неспособность воспринимать чужую речь, он может легко заблудиться.

"Нестабильное настроение, тремор, алогичность мыслей, провалы в памяти — все эти симптомы — яркие признаки развивающейся болезни", — добавил Гайфутдинов.