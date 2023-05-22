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22 мая, 08:28

Россиян предупредили о деменции и болезнях сердца из-за неправильной чистки зубов

Врач Ожерельев предупредил о болезнях сердца из-за неправильной чистки зубов

Болезни сердца могут возникнуть из-за неправильной чистки зубов. Об этом предупредил стоматолог, главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев в беседе с "Лентой.ру".

Врач пояснил, что из-за неправильной чистки зубов в полости рта скапливаются бактерии, что, в свою очередь, приводит не только к кариесу и болезням дёсен, но и к менее очевидным заболеваниям.

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"Бактерии из десневых пародонтальных карманов легко попадают в кровоток и разносятся по организму, становясь причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Повреждённые артерии и кровеносные сосуды постепенно теряют эластичность и твердеют, а это приводит к повышению артериального давления", — объяснил доктор.

Медик добавил, что, если бактерии достигают сердца, это может привести к эндокардиту — инфекции его внутренней оболочки. Кроме того, вредные микроорганизмы из полости рта грозят осложнениями у беременных. Инфекция, провоцирующая преждевременные роды, может возникнуть из-за воспалительных процессов в дёснах. Более того, отметил Ожерельев, это чревато повреждениями клеток мозга и, как следствие, деменцией — в том числе болезнью Альцгеймера.

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"Такие последствия плохой чистки зубов, как неприятный запах изо рта, зубной налёт и кровоточащие дёсны, способны спровоцировать депрессию", — добавил стоматолог.

Помимо этого, люди с заболеваниями дёсен имеют слабый иммунитет, а следовательно, чаще болеют простудными заболеваниями. К слову, бактериальную пневмонию можно подхватить из-за того, что патогены из полости рта попадают в лёгкие во время дыхания.

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Ранее стоматолог Артур Тумашевич назвал проблемы с ЖКТ возможной причиной потери зубов. По словам медика, желудочно-кишечный тракт на 60–70% состоит из нервной ткани и при стрессе микроэлементы плохо усваиваются.

Обложка ©

Getty Images / Westend61

Никита Никонов
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