Стоматолог рассказала, о каких заболеваниях можно узнать по состоянию полости рта
Стоматолог Мартынова: Язык немеет, если в организме мало витаминов группы В
У людей, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, часто встречается поражение слизистой оболочки полости рта, губ и языка. Об этом RT рассказала стоматолог-терапевт и стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова.
По её словам, при болезнях ЖКТ резко возрастают интенсивность кариеса и поражение дёсен. Изменения в полости рта могут значительно опережать другие проявления заболеваний, продолжила врач.
"Боль, онемение и жжение языка, боль в области дёсен, губ наблюдаются при дефиците витаминов группы B. О снижении уровня кальция при заболеваниях щитовидной железы и дефиците витамина D могут свидетельствовать быстрое развитие кариеса, появление сколов и белых пятен на зубах, частое выпадение пломб", — рассказала Мартынова.
Больные сахарным диабетом часто жалуются на сухость во рту, трудности при глотании сухой и твёрдой пищи, кровоточивость дёсен. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы слизистая губ и языка обретает синеватый оттенок. Также во рту могут возникать язвы.
По мнению медика, если хотя бы раз в полгода проводить осмотр полости рта, можно заранее выявить патологию внутренних органов и не позволить развиться осложнениям при хронических заболеваниях.
Ранее терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская заявила, что удаление зуба без последующей имплантации плохо сказывается на организме, в том числе на пищеварительной системе.
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