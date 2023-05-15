В Петербурге стоматолог "уронил" в желудок малыша зеркало и даже не заметил
Четырёхлетний ребёнок проглотил зеркальце при лечении зуба в клинике Петербурга
В Санкт-Петербурге четырёхлетний ребёнок случайно проглотил стоматологическое зеркало, отломившееся от крепления, во время лечения зуба в частной клинике. Об этом пишет Mash.
Ребёнок находился в стоматологическом кресле под анестезией. А через несколько часов, уже когда мама с малышом вернулись домой, им позвонили из больницы и попросили сделать рентген, потому что после лечения пропало зеркальце. Оно, по словам доктора, могло отломиться от инструмента и провалиться в желудок маленького пациента.
Рентген подтвердил опасения. Однако хирургического вмешательства не потребовалось, предмет вышел естественным путём. Сейчас с ребёнком всё в порядке, но за его состоянием продолжают наблюдать. В клинике пообещали возместить расходы за доставленные неудобства.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области накрыли подпольную стоматологию в гаражах. Из главных нарушений выявлено отсутствие лицензии, антисанитария и грубое несоблюдение всех правил медучреждений.
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