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15 мая, 13:24

В Петербурге стоматолог "уронил" в желудок малыша зеркало и даже не заметил

Четырёхлетний ребёнок проглотил зеркальце при лечении зуба в клинике Петербурга

В Санкт-Петербурге четырёхлетний ребёнок случайно проглотил стоматологическое зеркало, отломившееся от крепления, во время лечения зуба в частной клинике. Об этом пишет Mash.

Ребёнок находился в стоматологическом кресле под анестезией. А через несколько часов, уже когда мама с малышом вернулись домой, им позвонили из больницы и попросили сделать рентген, потому что после лечения пропало зеркальце. Оно, по словам доктора, могло отломиться от инструмента и провалиться в желудок маленького пациента.

Рентген подтвердил опасения. Однако хирургического вмешательства не потребовалось, предмет вышел естественным путём. Сейчас с ребёнком всё в порядке, но за его состоянием продолжают наблюдать. В клинике пообещали возместить расходы за доставленные неудобства.

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области накрыли подпольную стоматологию в гаражах. Из главных нарушений выявлено отсутствие лицензии, антисанитария и грубое несоблюдение всех правил медучреждений.

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Татьяна Миссуми
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