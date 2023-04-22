На Урале накрыли жуткую подпольную стоматологию в гаражах

В городе Дегтярск Свердловской области нашли подпольную стоматологическую клинику, которую посещали местные жители. По словам руководителя мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, раньше владелец стоматологии работал в нормальном учреждении на законных основаниях.

Как передаёт Е1.ru, подпольная клиника находится в гаражах на улице Калинина, там работали только два стоматолога. Чукреев подчеркнул, что из главных нарушений выявлено отсутствие лицензии, антисанитария и грубое несоблюдение всех правил медучреждений.

"Видимо, выгоднее работать нелегально. <...> Зашли в момент, когда оттуда выходили очередные посетители. Женщины сразу сказали, что это у них обычный склад и ничего тут они не делают", — рассказал он.

Комната в подпольной клинике. Обложка © Е1.ru / Дмитрий Чукреев

Медицинское оборудование и лекарства, которые не могут находиться в свободном обороте, были изъяты полицейскими. Решается вопрос о возбуждении дела.