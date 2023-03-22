Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 02:34

В Приморье мигранты-самогонщики наварили десятки тысячи литров алкоголя и попались

Во Владивостоке полиция накрыла цех по производству контрафактной водки

Полиция накрыла кустарный алкогольный цех во Владивостоке, находящийся на улице Фадеева. Там задержаны трое иностранцев. Предположительно, они и владеют бизнесом. "Самогонщики" располагали оборудованием для перегонки, закупорки бутылок, а также сырьём для изготовления коньяка и водки. Общая стоимость сырья составила 17 миллионов рублей.

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя во Владивостоке. Видео © УМВД России по Приморскому краю

Как пишет "КП-Дальний Восток", ссылаясь на УМВД России по Приморскому краю, "предпринимателей" задержали и отвезли в участок. У них изъяли 44 тысячи литров уже готового алкоголя и сырья для него. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Пока неясно, куда именно продавали алкоголь, и есть ли другие причастные к производству и реализации контрафакта.

Российские школьники нашли лазейку для покупки алкоголя, но она попахивает уголовкой

Российские школьники нашли лазейку для покупки алкоголя, но она попахивает уголовкой

Ранее Лайф писал о том, как миллиардеры Украины продают в России водку, сладости и приправы, чтобы финансировать ВСУ.

Обложка ©

УМВД России по Приморскому краю

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Криминал
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров