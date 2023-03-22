В Приморье мигранты-самогонщики наварили десятки тысячи литров алкоголя и попались

Полиция накрыла кустарный алкогольный цех во Владивостоке, находящийся на улице Фадеева. Там задержаны трое иностранцев. Предположительно, они и владеют бизнесом. "Самогонщики" располагали оборудованием для перегонки, закупорки бутылок, а также сырьём для изготовления коньяка и водки. Общая стоимость сырья составила 17 миллионов рублей.

Как пишет "КП-Дальний Восток", ссылаясь на УМВД России по Приморскому краю, "предпринимателей" задержали и отвезли в участок. У них изъяли 44 тысячи литров уже готового алкоголя и сырья для него. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Пока неясно, куда именно продавали алкоголь, и есть ли другие причастные к производству и реализации контрафакта.