Правительство запретило в России 12 новых анаболиков и психостимуляторов

Правительство России внесло 12 новых анаболиков и психостимуляторов в список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень добавлено семь анаболических стероиодов (атаместан, андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон, трендион, форместан и хлорметиландростендиол) и четыре психостимулятора (ареколин, ДМБА, октодрин и 2-фенилпропан-1-амин). Кроме того, в список добавлен фрагмент гормона роста — HGH Frag 176-191.

Это новые виды нелегально синтезированных анаболиков и психостимуляторов, которые содержатся в БАДах и предтренировочных комплексах. Такие анаболики активно продаются на специализированных интернет-ресурсах и в соцсетях.