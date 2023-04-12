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12 апреля, 00:22

Правительство запретило в России 12 новых анаболиков и психостимуляторов

Правительство России внесло 12 новых анаболиков и психостимуляторов в список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень добавлено семь анаболических стероиодов (атаместан, андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон, трендион, форместан и хлорметиландростендиол) и четыре психостимулятора (ареколин, ДМБА, октодрин и 2-фенилпропан-1-амин). Кроме того, в список добавлен фрагмент гормона роста — HGH Frag 176-191.

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Это новые виды нелегально синтезированных анаболиков и психостимуляторов, которые содержатся в БАДах и предтренировочных комплексах. Такие анаболики активно продаются на специализированных интернет-ресурсах и в соцсетях.

Ранее замглавы Минздрава Глаголев сообщал, что в РФ нет дефицита лекарств, несмотря на уход ряда торговых наименований. Такой вывод основан на результатах инвентаризации жизненно необходимых и важнейших препаратов, проведённой Минздравом совместно с Минпромторгом и руководством правительства.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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