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5 апреля, 01:52

В России могут создать систему сбора просроченных лекарств и упаковок

"Известия": В России могут создать систему сбора упаковок от лекарств

В России могут внедрить систему сбора просроченных препаратов и упаковок — контейнеры для их сбора хотят устанавливать в больницах и аптеках. С таким предложением выступил Российский экологический оператор (РЭО) и уже направил письмо в профильные ведомства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Сейчас система сбора просроченных препаратов и медицинских отходов (шприцев, ампул, капельниц, упаковок от них и прочего) не предусмотрена. Всё это, как правило, выбрасывается в мусор или канализацию. По словам экспертов, неразложившиеся препараты крайне опасны и токсичны, а блистеры от лекарств нуждаются в специальной переработке, ведь они могут находиться на свалках, не разлагаясь, на протяжении двух сотен лет. Такая тара состоит из полимеров и алюминия, поэтому важно её выделять среди общего объёма мусора.

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В этой связи в РЭО предложили устанавливать специальные контейнеры для сбора такого мусора в больницах, поликлиниках и аптеках. Уже собранные в них отходы будут отправлять на специальную переработку.

Ранее в РЭО заявили, что отказ от мусоропроводов поможет избежать антисанитарии и неприятного запаха. Исправить проблему можно вакуумными системами удаления отходов: они замкнуты и исключают какой-либо вред окружающей среде.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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