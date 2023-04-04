РЭО: Отказ от мусоропроводов поможет избежать антисанитарии и неприятного запаха

Российский экологический оператор высказался за возможность для застройщиков отказаться от внедрения мусоропроводов в жилые дома. Там считают, что это поможет улучшить санитарное состояние подъездов и приблизит переход к раздельному сбору мусора. По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, сейчас большая часть отходов накапливается на контейнерных площадках.

"В основном отходы накапливаются в современных контейнерах на специально оборудованных площадках. По стране сегодня действует более 960 тыс. таких площадок. Из них 58 тыс. — в Подмосковье, 48 тыс. — в Москве и 37 тыс. в Петербурге — это тройка лидеров", — рассказал он телеканалу "360".

Причём в Москве уже строятся жилые комплексы с вакуумными системами удаления отходов. Они замкнуты и исключают какой-либо вред окружающей среде или неприятные запахи. Классические же мусоропроводы, помимо антисанитарии, требуют обслуживания и, соответственно, дополнительных затрат. Из-за этого жильцы часто их заваривают.