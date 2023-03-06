В России предложили избавиться от бумажных квитанций за ЖКУ

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил перейти от бумажных платёжных квитанций за жилищные услуги к электронным документам. Об этом пишет газета "Известия".

Буцаев направил в Минстрой документ, в котором указал расход бумаги в месяц на платёжные документы. По расчётам гендиректора РЭО, он составляет примерно 50 тонн. При этом все квитанции после получения, как правило, выбрасываются, к тому же цена на бумагу постоянно растёт. Эти факторы указывают, что переход на электронные платёжные документы гораздо более благоприятен для экологической обстановки.

Тем не менее в документе отмечено, что привычные квитанции необходимо оставить доступными для тех, "кто не очень хорошо владеет компьютерными технологиями".