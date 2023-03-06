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6 марта, 01:48

В России предложили избавиться от бумажных квитанций за ЖКУ

"Известия": РЭО предложил заменить бумажные квитанции за ЖКУ на электронные

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил перейти от бумажных платёжных квитанций за жилищные услуги к электронным документам. Об этом пишет газета "Известия".

Буцаев направил в Минстрой документ, в котором указал расход бумаги в месяц на платёжные документы. По расчётам гендиректора РЭО, он составляет примерно 50 тонн. При этом все квитанции после получения, как правило, выбрасываются, к тому же цена на бумагу постоянно растёт. Эти факторы указывают, что переход на электронные платёжные документы гораздо более благоприятен для экологической обстановки.

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Тем не менее в документе отмечено, что привычные квитанции необходимо оставить доступными для тех, "кто не очень хорошо владеет компьютерными технологиями".

Ранее Лайф писал о том, что изменилось в системе ЖКХ с 1 марта. В частности, теперь контроль за безопасностью лифтов осуществляет Ростехнадзор.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Юлия Коновалова
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