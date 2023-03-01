Что изменится в системе ЖКХ с 1 марта и почему это важно для жильцов Что надо знать о новых обязанностях управляющих компаний и о правах жильцов многоквартирных домов. 28 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock / Shcherbakov Ilya

С началом весны в России вступают в силу сразу несколько регламентов, которые окажут серьёзное влияние на сферу коммунального хозяйства. Изменения произойдут не только в правилах, устанавливающих нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов, включая затраты на содержание общедомового имущества, но и в других нормах, которые напрямую влияют на размер месячных затрат на жилищные и коммунальные услуги.

Перерасчёт платы за вывоз мусора

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Теперь, если жилец отсутствовал в квартире более пяти дней, он сможет рассчитывать на перерасчёт платежа. Такой порядок закреплён специальным постановлением правительства. Раньше возможность пересчёта была только теоретической, сейчас все управляющие компании при наличии заявления и документов, подтверждающих отсутствие (например, проездных или командировочных документов, справки из лечебных учреждений, дачных кооперативов и т.д.), обязаны произвести перерасчёт по соответствующей формуле. Нововведения касаются всех, кому тариф за вывоз мусора насчитывается по площади (или по числу проживающих), а не по фактическому объёму мусора.

— Норма о том, что человек, не проживающий в квартире, не должен платить за вывоз мусора, прямо вытекает из смысла Правил предоставления коммунальных услуг. Однако управляющие компании и операторы по работе с твёрдыми отходами упорно не хотели её исполнять. Теперь это их обязанность, — поясняет адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Правда, новый порядок по-прежнему не даёт ответа на вопрос, как быть тем, кто имеет несколько квартир, а живёт только в одной. Вероятно, для этого будут приняты отдельные региональные положения.

Новое в нормах про капремонт

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С марта начнёт свою работу закон , который ужесточает ответственность за некачественный капремонт. Теперь акт приёмки после проведённого ремонта должен быть подписан органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников (если капремонт проводится на основании решения собственников). Кроме того, определено, что услуги и работы, которые финансируются за счёт средств фонда капремонта, будут определяться нормативными актами субъектов РФ в соответствии с методическими рекомендациями , которые утверждены Минстроем России. То есть в случае некачественного капремонта жильцы имеют право не только судиться со своей управляющей компанией (УК), которая наняла ремонтников, но и требовать от местных властей, чтобы они подключались к процессу урегулирования проблемы.

— В ситуации с капремонтом кроме проблем с большими ежемесячными взносами основным вопросом является соответствие производимых ремонтов тем затратам, которые обозначаются из фонда капстроительства. Очевидно, что возложение контрольных функций на местные администрации даст некий положительный эффект, однако этого недостаточно, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Требуется норма, закрепляющая гарантийную ответственность за качество. Очевидно, что, если бы при установлении факта некачественного ремонта подрядчик, выполнявший работы, оплачивал бы все недоделки и штраф, это имело бы более сильный эффект.

Усилят надзор за лифтами

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С 1 марта вступает в действие Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов. В соответствии с этим документом контроль за безопасностью лифтов будет осуществлять Ростехнадзор. Для жильцов многоквартирных домов это хорошая новость. Так как теперь управляющие компании не смогут игнорировать свои обязанности в части лифтового хозяйства, ведь Технадзор имеет право не только штрафовать нерадивых коммунальщиков, но и отзывать их лицензию.

— Работоспособность и надлежащее состояние лифта — это зона ответственности управляющей компании, однако не все "управляйки" добросовестно исполняют свои обязанности. Если Ростехнадзор установит нарушения, то у жильцов возникает право (статья 29 ФЗ 2300-1) требовать перерасчёта платы за оказание услуг ненадлежащего качества, — напоминает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина.

Новые правила для дворников

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В соответствии с приказом Минтруда России с марта вступает в силу профстандарт, в котором указано, что должен делать дворник, который убирается во дворе и на придомовой территории. В приложениях к документу описаны не только обязанности, но и требования к работе, в том числе образование, стаж и прочее. Кроме того, теперь дворники и другие лица, занимающиеся уборкой общедомового имущества, должны проходить обучение, которое будет состоять из краткосрочных (до трёх месяцев) курсов и инструктажей. Возможно, по мнению Минстроя, эти мероприятия совершенно необходимы, чтобы в подъездах и на придомовой территории стало чище.

Авторы Максим Греков