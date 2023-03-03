Жильцы стали переплачивать за услуги ЖКХ: Кому и за что должны вернуть деньги Выросло число жалоб на переплату за коммунальные услуги. В частности, жильцы фиксируют проблемы со счётчиками и двойные квитанции. За что пришлось переплатить и как вернуть деньги? 2 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир

— В конце января я увидела в приложении банка неоплаченный счёт за ЖКУ и оплатила его. К моему удивлению, через две недели там оказался счёт на такую же сумму. Я подумала, что это начисление за февраль, и оплатила, ведь обычно в приложении высвечиваются только текущие платежи. Каково же было моё удивление, когда в конце февраля я увидела ещё одно начисление, на другую сумму. Позвонила в городскую справочную, и выяснилось, что у меня образовалась приличная переплата. Но, чтобы сделать перерасчёт за февраль и март, просили прийти в МФЦ, — вспоминает Елена.

Женщина живёт не по месту прописки и не видела, какие квитанции приходят в почтовый ящик. Думала, что если будет переплата, то её автоматически спишут за следующий платёж, но оказалось, что это не так. В результате Елена поплатилась за собственную невнимательность. Она не посмотрела, что в реквизитах платежа был указан месяц, и в итоге два раза заплатила за январь. Но если бы она вовремя не спохватилась, то так и не узнала бы о переплате.

— В конце февраля появилось немало аналогичных жалоб. Кроме того, возникло немало проблем со счётчиками. Например, в ряде регионов у жильцов образовались долги после замены счётчиков. Причины были разными, но в основном они связаны с работой недобросовестных мастеров или вовсе мошенников. Сейчас они активизировались, и обращений от пострадавших стало больше, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она предупредила, что ни в коем случае нельзя пользоваться услугами людей, которые просто звонят в дверь или по телефону и предлагают заменить счётчик. Также не стоит реагировать на листовки, которые бросают в почтовый ящик. В последнее время мошенники предпочитают именно этот способ продвижения своих услуг. При любых сомнениях лучше сразу позвонить в управляющую компанию и узнать, проводятся ли в вашем доме какие-либо работы. Что касается даты поверки приборов, то она указана в квитанции. Раньше положенного срока с исправными счётчиками ничего делать не нужно.

— Неправильно рассчитанный или лишний счёт на оплату может возникнуть по различным причинам. Распространённая причина — техническая или арифметическая ошибка. Что делать, если счёт на оплату подозрительный? В этом случае необходимо направить в адрес исполнителя заявление о предоставлении информации о правильности расчёта размера платы и/или задолженности с обязательным указанием на размер, структуру платежа и его нормативно-правовое обоснование. Такое заявление обязаны рассмотреть и предоставить ответ в течение трёх рабочих дней. После анализа ответа на поставленный вопрос при наличии оснований необходимо потребовать произвести перерасчёт размера платы и/или задолженности, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

По его словам, если лишние деньги уже уплачены, то в этом случае они подлежат зачету в счёт будущих платежей. Кроме того, есть правила оказания коммунальных услуг, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 16.11.2022). Из них следует, что если счёт необоснованно вырос по вине исполнителя (поставщика услуги), то он должен заплатить потребителю штраф. Составляет он 50% от суммы переплаты. Само собой, что саму переплату тоже должны вернуть.

— Тут надо отметить, что для назначения штрафа за недобросовестное предоставление коммунальных услуг потребуется заявление пострадавших жильцов. Установлены и сроки проведения проверок по жалобам. Ответ должен быть в течение 30 дней. За этот срок поставщик услуги должен провести проверку правильности начислений за ЖКУ, — добавил Юрий Аванесов.

Авторы Нина Важдаева