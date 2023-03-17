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17 марта, 13:37

В РЭО призвали россиян не выбрасывать ненужную одежду в мусорные баки

В России не хватает мощностей для утилизации текстиля в тех объёмах, в которых его выбрасывают, сообщили в Российском экологическом операторе. Там призвали россиян не выбрасывать ненужную одежду в контейнеры для твёрдых отходов. По словам директора РЭО Дениса Буцаева, лишь десятая часть такого мусора подвергается утилизации.

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"Пока ситуация такова, что из 200 тысяч тонн отходов текстиля, подлежащих утилизации, официально в России утилизируется не более 20 тысяч тонн. Существует дефицит мощностей. В связи с этим РЭО разрабатывает дорожную карту мероприятий по мерам господдержки для создания инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля в России", — рассказал он телеканалу "360".

Он отметил, что уже сейчас можно сделать вклад в заботу об окружающей среде, для чего достаточно носить одежду дольше, чем обычно, а ненужную сдавать в экопункт или благотворительные центры. Что касается распространённости практики переработки текстиля, то в России на данный момент существует 15 профильных компаний с мощностью в 28 тысяч тонн в год.

Также в рамках дорожной карты будет реализован комплекс мер для развития инфраструктуры сбора отходов текстиля. РЭО обязуется финансировать строительство таких предприятия на льготных условиях.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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