В РЭО призвали россиян не выбрасывать ненужную одежду в мусорные баки

В России не хватает мощностей для утилизации текстиля в тех объёмах, в которых его выбрасывают, сообщили в Российском экологическом операторе. Там призвали россиян не выбрасывать ненужную одежду в контейнеры для твёрдых отходов. По словам директора РЭО Дениса Буцаева, лишь десятая часть такого мусора подвергается утилизации.

"Пока ситуация такова, что из 200 тысяч тонн отходов текстиля, подлежащих утилизации, официально в России утилизируется не более 20 тысяч тонн. Существует дефицит мощностей. В связи с этим РЭО разрабатывает дорожную карту мероприятий по мерам господдержки для создания инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля в России", — рассказал он телеканалу "360".

Он отметил, что уже сейчас можно сделать вклад в заботу об окружающей среде, для чего достаточно носить одежду дольше, чем обычно, а ненужную сдавать в экопункт или благотворительные центры. Что касается распространённости практики переработки текстиля, то в России на данный момент существует 15 профильных компаний с мощностью в 28 тысяч тонн в год.

Также в рамках дорожной карты будет реализован комплекс мер для развития инфраструктуры сбора отходов текстиля. РЭО обязуется финансировать строительство таких предприятия на льготных условиях.