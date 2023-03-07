В РЭО призвали отказаться от неперерабатываемой упаковки для цветов на 8 Марта

В Российском экологическом операторе попросили россиян отказаться от неперерабатываемой упаковки для цветов на 8 Марта или совсем не покупать букеты из-за вреда экологии. Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что с 20 февраля в Россию ежедневно поставляется от 390 до 730 тонн срезанных цветов — примерно 8,5 тысячи тонн.

"Самая простая упаковка из полипропилена, который невозможно переработать, весит 200 граммов, а стандартный букет цветов — около 1 кг. В теории это 1700 тонн пластиковых отходов, которые отправятся на свалку и будут загрязнять окружающую среду после одного-единственного праздника", — приводит его слова телеканал "360".

Буцаев добавил, что пластиковой упаковке есть альтернатива — бумажная, которая защищает цветы и может быть переработана. При этом вред окружающей среде могут нанести и сами растения. Речь идёт об углеродном следе, оставляемом при крупных поставках, теплицах, из-за чего в атмосферу выделяется углекислый газ.