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3 апреля, 09:16

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств в России

Замглавы Минздрава Глаголев: В РФ нет дефицита лекарств, несмотря на уход ряда торговых наименований

В России нет дефицита лекарств по действующим веществам, несмотря на уход ряда торговых наименований. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

На совещании в Совете Федерации он отметил, что Минздрав совместно с Минпромторгом и руководством правительства в режиме реального времени провели инвентаризацию жизненно необходимых и важнейших препаратов.

"И сегодня мы можем констатировать, что дефицит по международным непатентованным названиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, в РФ отсутствует", — подчеркнул Глаголев.

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Замглавы Минздрава добавил, что российская система здравоохранения столкнулась с вызовами со стороны Запада, однако данное обстоятельство не нарушило кардинально состояние и развитие лекарственного обеспечения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России не наблюдается "глобального дефицита" лекарств и медицинского оборудования. В стране есть механизмы для быстрого решения проблем в этой сфере, если они возникают, подчеркнул глава Минздрава.

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LIFE / Кирилл Зыков

Никита Никонов
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