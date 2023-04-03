В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств в России

В России нет дефицита лекарств по действующим веществам, несмотря на уход ряда торговых наименований. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

На совещании в Совете Федерации он отметил, что Минздрав совместно с Минпромторгом и руководством правительства в режиме реального времени провели инвентаризацию жизненно необходимых и важнейших препаратов.

"И сегодня мы можем констатировать, что дефицит по международным непатентованным названиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, в РФ отсутствует", — подчеркнул Глаголев.

Замглавы Минздрава добавил, что российская система здравоохранения столкнулась с вызовами со стороны Запада, однако данное обстоятельство не нарушило кардинально состояние и развитие лекарственного обеспечения.