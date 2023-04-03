В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств в России
Замглавы Минздрава Глаголев: В РФ нет дефицита лекарств, несмотря на уход ряда торговых наименований
В России нет дефицита лекарств по действующим веществам, несмотря на уход ряда торговых наименований. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
На совещании в Совете Федерации он отметил, что Минздрав совместно с Минпромторгом и руководством правительства в режиме реального времени провели инвентаризацию жизненно необходимых и важнейших препаратов.
"И сегодня мы можем констатировать, что дефицит по международным непатентованным названиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, в РФ отсутствует", — подчеркнул Глаголев.
Замглавы Минздрава добавил, что российская система здравоохранения столкнулась с вызовами со стороны Запада, однако данное обстоятельство не нарушило кардинально состояние и развитие лекарственного обеспечения.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России не наблюдается "глобального дефицита" лекарств и медицинского оборудования. В стране есть механизмы для быстрого решения проблем в этой сфере, если они возникают, подчеркнул глава Минздрава.
LIFE / Кирилл Зыков