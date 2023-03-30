Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке
Российские фармацевтические компании должны увеличить долю отечественных препаратов на рынке, уменьшив уровень зависимости от иностранных поставщиков. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
"Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей", — подчеркнул российский лидер в ходе церемонии открытия новых фармацевтических производств. Участие в ней глава государства принимал удалённо.
Накануне во время совещания с членами правительства президент России поручил властям всех уровней поддерживать тенденцию на рост продолжительности жизни и снижение смертности.