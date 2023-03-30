Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке

"Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей", — подчеркнул российский лидер в ходе церемонии открытия новых фармацевтических производств. Участие в ней глава государства принимал удалённо.