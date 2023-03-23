Путин поручил ускорить переход на бумажную упаковку вместо пластика

Президент РФ Владимир Путин дал кабмину распоряжение принять меры, предусматривающие переход на использование одноразовой бумажной упаковки вместо пластиковых изделий, в том числе в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Принять меры, предусматривающие... развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции её переработки, в том числе для обеспечения нужд ОПК; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий", — сказано в тексте.

Доклад главе государства о выполнении распоряжения необходимо представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за работу назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.