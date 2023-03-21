Власти предложили запретить 28 импортных товаров из пластика

В России под запрет на импорт могут попасть одноразовая посуда, пластиковые контейнеры и стаканчики. Всего в этом чёрном списке 28 товаров. Ограничение может коснуться и производства внутри страны. Всю эту продукцию в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" могут заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги, дерева. Соответствующую инициативу выдвинул Минпромторг.

Как пишет газета "Известия", в Минсельхозе отметили, что для принятия такого решения необходимо будет тщательно изучить альтернативные виды продукции с учётом стоимости материалов, особенно для социально значимых товаров. Минпромторг со своей стороны сообщил, что перспектива обсуждается с представителями бизнес-сообщества и профильными организациями.

Союз переработчиков пластмассы указал на то, что более 20% рынка занимает привозная продукция — оперативно заменить её вряд ли удастся. Большая доля импорта упаковки в тех сферах, где есть доставка, например в ресторанном сегменте. В целом предприниматели по поводу такой инициативы выразили изданию своё беспокойство. К примеру, они сомневаются, что можно заменить дой-пак в молочной отрасли на железную банку. Для новых технологий, того же гофропроизводства, необходимы время и огромные вложения. Переработка пластика у нас в стране также не налажена.

Кроме того, для такого перехода в целом требуется и пересмотр всех логистических цепочек. Готовность поддержать такое начинание выразили только в Рыбном союзе.