Физик объяснил, почему нельзя совсем отказаться от полимеров
Физик Хохлов: Отказаться от искусственных полимеров нельзя, это экономически невыгодно
Совсем отказаться от искусственных полимеров нельзя, так как это экономически невыгодно. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ академик РАН Алексей Хохлов.
"Можно перейти на биоразлагаемые полимеры, их тоже можно создать искусственно. С их помощью можно заместить только 10–15% небиоразлагаемых. Но полностью перейти на них не выйдет, поскольку в первую очередь это экономически невыгодно. Большинство тех синтетических полимеров, которые сегодня используются, очень дёшевы в производстве. Можно заменить, например, пластиковые пакеты на бумажные, но это не получится для большей части пищевых упаковок", — отметил он.
Эксперт добавил, что синтетические полимеры являются очень прочными. Кроме того, Хохлов подчеркнул, что заменить пластик стеклом не получится. Он напомнил, что молочная продукция выпускалась в СССР в стеклянных бутылках, однако им на смену очень быстро пришла упаковка на основе искусственных полимеров.
Ранее Лайф писал, что турецкие учёные научились производить биопластик с помощью картофельного крахмала. В будущем такая разработка может послужить альтернативой синтетическим пластикам, которые делаются с использованием нефти.
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