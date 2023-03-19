Физик объяснил, почему нельзя совсем отказаться от полимеров

Совсем отказаться от искусственных полимеров нельзя, так как это экономически невыгодно. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ академик РАН Алексей Хохлов.

"Можно перейти на биоразлагаемые полимеры, их тоже можно создать искусственно. С их помощью можно заместить только 10–15% небиоразлагаемых. Но полностью перейти на них не выйдет, поскольку в первую очередь это экономически невыгодно. Большинство тех синтетических полимеров, которые сегодня используются, очень дёшевы в производстве. Можно заменить, например, пластиковые пакеты на бумажные, но это не получится для большей части пищевых упаковок", — отметил он.