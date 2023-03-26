Мурашко: В России нет "глобального дефицита" лекарств
В России не наблюдается "глобального дефицита" лекарств и медицинского оборудования. В стране есть механизмы для быстрого решения проблем в этой сфере, если они возникают. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно всё компенсируют", — приводит РИА "Новости" его ответ на вопрос, есть ли в России такой дефицит.
Мурашко добавил, что в стране запускаются новые производства, появляются лаборатории. Минздрав формирует площадку по выпуску медицинской продукции.
Так, по словам главы ведомства, в этом году завершится создание одной такой, нацеленной на производство тест-систем. Отдельно будут площадки "для лекарственных препаратов, клеточных технологий".
Ранее Лайф сообщал, что в трёх регионах России запустили эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Правда, купить через Интернет там получится не все медикаменты.
kremlin.ru