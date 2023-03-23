Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Илья Варламов — теперь иноагент

Саммит ЕС утвердил возможность поставок Украине ракет класса "земля — земля"

World Athletics восстановила членство ВФЛА, но россиян всё равно не допустят к турнирам

Румыния потребовала от Киева свои исторические земли, иначе — вернёт силой

Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина от 1941 года

Арестованный в Милане сын российского губернатора Усса пропал перед экстрадицией в США

Министр спорта России оценил обнадёживающее заявление главы МОК

РУДН вернули имя Патриса Лумумбы

ВСУ собрали вокруг Артёмовска группировку из 80 тысяч бойцов

Захарова посоветовала беречь нервы Кирби, назвавшему российского пилота Су-27 идиотом

В России ужесточат наказание за ввоз некоторых иностранных лекарств

Кто будет привлекаться к уголовной ответственности за ввоз иностранных медпрепаратов, а кому разрешат ввозить чужую фармакологию беспрепятственно.

23 марта, 17:33
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарств. Речь идёт не только об административной ответственности (штраф до 100 тысяч рублей), но и об уголовной (максимальный срок лишения свободы за деяние — до трёх лет).

Теоретически ввоз таких лекарств запрещён и сейчас. Но по факту в настоящее время административная и уголовная ответственность не наступают в случае сбыта или ввоза на территорию России незарегистрированных лекарств и медизделий, которые рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В пояснительной записке к документу указано, что ВОЗ не ведёт перечней, которые бы имели идентичное название — "Рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медизделия", и очевидно, что законодатели решили убрать исключения, так как они фактически отменяют действие запретительных норм.

Логика подсказывает, что после исправления ошибок законодательство будет вполне применимо, однако возникает вопрос о том, как быть с фактами, когда граждане завозят медпрепараты для собственных нужд? Представители Минздрава заявили, что, мол, принятые ограничения не должны касаться граждан, однако эти заявления никак не учтены в разрабатываемом законопроекте. Эксперты считают, что если закон примут в существующем виде, то может возникнуть вопрос с доказыванием ввоза препаратов для личных нужд.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Депутат Госдумы Александр Толмачёв пояснил Лайфу, что соответствующие поправки, скорее всего, будут приняты во втором чтении.

— Тем россиянам, которые привозят лекарства в небольших количествах, явно не для продажи, или имеют медицинские показания к приёму определённого лекарственного курса, ничего грозить не должно. В Госдуме прекрасно понимают, что тема лекарств касается многих, кто по состоянию здоровья вынужден привозить отсутствующий в продаже у нас в стране препарат. Есть множество редких заболеваний, которые требуют редких же лекарств, и это вопрос не только здоровья, но и жизни.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Однако при этом парламентарий заверил, что новые нормы призваны исключить злоупотребления со стороны недобросовестных предпринимателей, которые занимаются ввозом мелких партий иностранных лекарств под видом личных нужд, а после реализуют эти препараты по завышенным ценам.

Мобильная связь подорожает: сколько придется платить в 2023 году

Мобильная связь подорожает: сколько придется платить в 2023 году

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!