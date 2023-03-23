В России ужесточат наказание за ввоз некоторых иностранных лекарств Кто будет привлекаться к уголовной ответственности за ввоз иностранных медпрепаратов, а кому разрешат ввозить чужую фармакологию беспрепятственно. 23 марта, 17:33 Обложка © Shutterstock

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарств. Речь идёт не только об административной ответственности (штраф до 100 тысяч рублей), но и об уголовной (максимальный срок лишения свободы за деяние — до трёх лет).

Теоретически ввоз таких лекарств запрещён и сейчас. Но по факту в настоящее время административная и уголовная ответственность не наступают в случае сбыта или ввоза на территорию России незарегистрированных лекарств и медизделий, которые рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В пояснительной записке к документу указано, что ВОЗ не ведёт перечней, которые бы имели идентичное название — "Рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медизделия", и очевидно, что законодатели решили убрать исключения, так как они фактически отменяют действие запретительных норм.

Логика подсказывает, что после исправления ошибок законодательство будет вполне применимо, однако возникает вопрос о том, как быть с фактами, когда граждане завозят медпрепараты для собственных нужд? Представители Минздрава заявили, что, мол, принятые ограничения не должны касаться граждан, однако эти заявления никак не учтены в разрабатываемом законопроекте. Эксперты считают, что если закон примут в существующем виде, то может возникнуть вопрос с доказыванием ввоза препаратов для личных нужд.

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Депутат Госдумы Александр Толмачёв пояснил Лайфу, что соответствующие поправки, скорее всего, будут приняты во втором чтении.

— Тем россиянам, которые привозят лекарства в небольших количествах, явно не для продажи, или имеют медицинские показания к приёму определённого лекарственного курса, ничего грозить не должно. В Госдуме прекрасно понимают, что тема лекарств касается многих, кто по состоянию здоровья вынужден привозить отсутствующий в продаже у нас в стране препарат. Есть множество редких заболеваний, которые требуют редких же лекарств, и это вопрос не только здоровья, но и жизни.

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Однако при этом парламентарий заверил, что новые нормы призваны исключить злоупотребления со стороны недобросовестных предпринимателей, которые занимаются ввозом мелких партий иностранных лекарств под видом личных нужд, а после реализуют эти препараты по завышенным ценам.

Авторы Максим Греков