Мобильная связь подорожает: сколько придется платить в 2023 году Некоторые сотовые операторы уже ввели комиссию за оплату мобильной связи, кого затронет это фактическое повышение и как избежать лишних трат. 22 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Хитрая комиссия

Новые условия пополнения лицевого счёта ввели некоторые операторы мобильной связи для своих абонентов. В ряде случаев пользователям услуг при оплате банковской картой либо переводом через банковское приложение придётся заплатить комиссию порядка 1%.

В одной из компаний "большой четвёрки" Лайфу пояснили, что данная комиссия вызвана ужесточением тарифной политики банков, осуществляющих переводы платежей.

— При зачислении оплаты, которая выполнена переводом, мы дополнительно оплачиваем банковскую услугу. Если эта плата ниже 0,1 %, то нестрашно, её компенсация не сильно отражается на затратах компании, но чаще банки берут 1% и более, а в объёме всех ежедневных зачислений с таких расходов набегает немалая сумма, которую кредитные учреждения забирают в свой доход, — рассказал представитель компании.

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Эксперты, опрошенные Лайфом, обратили внимание на то, что мобильные операторы при назначении допкомиссии за приём платежей сумели обойти требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о согласовании роста тарифов. Дело в том, что такого рода комиссия формально не является повышением расценок, а, значит, данные начисления не подлежат включению в удорожание услуг связи, которое учитывает Росстат. Кроме того, все операторы, берущие комиссии за пополнение счёта, оставили своим абонентам вариант, при котором комиссионных поборов вообще можно избежать, например в случае внесениия абонентской платы непосредственно через кассу офиса сотовой компании. Конечно, такой сервис удобен далеко не всем потребителям мобильных услуг, но ФАС придраться не к чему.

— Интерес сотовых компаний переложить свои расходы на абонентов понятен, но используемая ими лазейка в законе небезупречна, — считает депутат Госдумы Сергей Колунов. — У каждого оператора есть счёт во всех крупных банках. Согласно банковским правилам, перевод со счёта на счёт в одном банке, как правило, бесплатный. То есть по факту новая комиссия — это коммерческая наценка, которая возникла из неоткуда. Очевидно, что данной ситуацией должны заинтересоваться не только антимонопольщики, но и Роспотребнадзор, а возможно, и прокуратура.

Насколько могут увеличить тарифы на связь в 2023-м

Как правило, все операторы, если и повышают свои официальные тарифы, стараются это делать в пределах инфляции, так как такой рост объясним увеличением цен на комплектующие, на электричество и на оплату труда работников.

— Рост тарифов на услуги связи находится под надзором ФАС, поэтому формально он будет в пределах инфляции, ведь иначе операторам придётся объясняться с антимонопольщиками и Минцифры, — утверждает Михаил Кисилёв, финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион". — Скорее всего, именно услуги связи за год вряд ли подорожают более чем на 4% (это цель по инфляции, обозначенная ЦБ РФ. — Прим. Лайфа). Однако вполне вероятно, что, помимо комиссии за пополнение счёта, могут быть введены сервисные сборы за некие допуслуги, например за перевод минут в интернет-трафик и т.д. Очевидно, что эти допы будут востребованы только у тех, кто и так много тратит на оплату коммуникаций и удорожание в 20–50 рублей не заметит.

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То есть получается, что цены на услуги связи могут вырасти ещё?

— Да, и не только на 4%, а на все 15%, — считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — Такую наценку может обеспечить не удорожание услуг связи, а рост тарифов за интернет. Ведь антимонопольщики теперь имеют право штрафовать операторов за плохое качество данной услуги (до 50 тысяч рублей за каждый случай. — Прим. Лайфа). Телекоммуникационные компании, возможно, постараются компенсировать свои затраты на закупку необходимого оборудования, разбросав расходы на все виды бизнеса. Пока ФАС сдерживает подорожание услуг, но пример с комиссиями за пополнение счёта показывает, что компании научились использовать любые лазейки в законах.

Для справки: в октябре прошлого года ФАС уже признавала одного из операторов "большой четвёрки" (компанию МТС) нарушителем антимонопольного законодательства. Это касалось повышения на 20% цен на услуги связи для 28 млн абонентов.

Увеличились ли ваши затраты на услуги связи в 2023-м? 0 Да, перевели на новый тариф, теперь плачу больше. Да, на комиссию, которую стали брать при оплате. Я увеличения затрат не замечаю. Нет, оплачиваю столько же как и в прошлом году.

Авторы Максим Греков