В России начали продавать рецептурные лекарства онлайн, но не все и не везде

В Москве, Подмосковье и Белгородской области с 1 марта проводят эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Заказать онлайн можно сотни медикаментов, кроме особо "тяжёлых" и опасных, сообщает РИА "ФедералПресс".

По информации агентства, в Интернете не получится купить и льготные лекарства, которые пациенты получают бесплатно или со скидкой. Сам эксперимент в трёх регионах продлится три года. Контролировать процесс формирования заказов и доставки лекарств будут аптеки.

Всего в перечне 904 наименования препаратов, доступных для покупки онлайн. Среди них антибиотики, противовирусные, противоопухолевые, противогрибковые, противотуберкулёзные и контрацептивные средства. Есть лекарства для лечения астмы, диабета и других заболеваний.

А вот не попали в список, к примеру, медикаменты с наркотическими и ядовитыми веществами, иммунобиологические препараты, а также антидепрессанты, анксиолитики, снотворные и препараты для прерывания беременности.

Предварительно, аптеки будут работать с электронными рецептами. У них должен быть свой сайт или договор с маркетплейсом, а также курьерская служба и условия для хранения рецептурных лекарств.