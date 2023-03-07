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7 марта, 10:18

Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств для предотвращения их дефицита. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"С учётом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод на рынок лекарственных средств, в целях предотвращения возникновения дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований", — говорится в тексте поручения.

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Также глава государства поручил принять меры по обеспечению наличия запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе от ОРВИ. Ответственными назначены Минздрав и Минпромторг. Сроком исполнения обоих поручений установлено 1 апреля.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в аптеках страны нет дефицита лекарств. Цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации, отметил глава Минздрава.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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