Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств для предотвращения их дефицита. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"С учётом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод на рынок лекарственных средств, в целях предотвращения возникновения дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований", — говорится в тексте поручения.

Также глава государства поручил принять меры по обеспечению наличия запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе от ОРВИ. Ответственными назначены Минздрав и Минпромторг. Сроком исполнения обоих поручений установлено 1 апреля.