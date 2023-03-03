Мурашко ответил на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России
Мурашко: В российских аптеках нет дефицита лекарств
В российских аптеках сейчас нет никакого дефицита лекарств, а цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", — отметил Мурашко.
По словам главы ведомства, аптекам удалось преодолеть кратковременные логистические сложности и адаптироваться к имеющимся условиям.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи, которые будут доступны в рамках эксперимента, который стартовал 1 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области.
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