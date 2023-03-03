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3 марта, 05:56

Мурашко ответил на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России

Мурашко: В российских аптеках нет дефицита лекарств

В российских аптеках сейчас нет никакого дефицита лекарств, а цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", — отметил Мурашко.

По словам главы ведомства, аптекам удалось преодолеть кратковременные логистические сложности и адаптироваться к имеющимся условиям.

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freepik.com / aleksandarlittlewolf

Артур Белкин
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