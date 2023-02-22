Минздрав утвердил список из 904 рецептурных препаратов для продажи онлайн

Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи. Они будут доступны к дистанционному распространению в рамках эксперимента, который стартует 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Соответствующий приказ зарегистрировал Минюст, критерии списка сформировало Правительство РФ.

Всего в списке 904 наименования, однако в нём отсутствуют лекарства, которые необходимо принимать под надзором врача, препараты предметно-количественного учёта, сильнодействующие, наркотические или психотропные, а также основанные на этиловом спирте. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, такой формат "позволит повысить доступность лекарств для всех категорий граждан, в том числе маломобильных".