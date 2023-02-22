Минздрав утвердил список из 904 рецептурных препаратов для продажи онлайн
Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи. Они будут доступны к дистанционному распространению в рамках эксперимента, который стартует 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Соответствующий приказ зарегистрировал Минюст, критерии списка сформировало Правительство РФ.
Всего в списке 904 наименования, однако в нём отсутствуют лекарства, которые необходимо принимать под надзором врача, препараты предметно-количественного учёта, сильнодействующие, наркотические или психотропные, а также основанные на этиловом спирте. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, такой формат "позволит повысить доступность лекарств для всех категорий граждан, в том числе маломобильных".
"В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса — врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приёма", — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Напомним, с инициативой о таком формате торговли рецептурными лекарствами выступили в "Единой России". Эту идею поддержали президент России Владимир Путин и Правительство РФ. Осенью 2022 года Госдума одобрила в I чтении эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств, после чего глава государства подписал соотвествующий указ.
LIFE / Владимир Суворов