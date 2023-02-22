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22 февраля, 11:32

Минздрав утвердил список из 904 рецептурных препаратов для продажи онлайн

Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи. Они будут доступны к дистанционному распространению в рамках эксперимента, который стартует 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Соответствующий приказ зарегистрировал Минюст, критерии списка сформировало Правительство РФ.

Всего в списке 904 наименования, однако в нём отсутствуют лекарства, которые необходимо принимать под надзором врача, препараты предметно-количественного учёта, сильнодействующие, наркотические или психотропные, а также основанные на этиловом спирте. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, такой формат "позволит повысить доступность лекарств для всех категорий граждан, в том числе маломобильных".

"В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приёма", — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Напомним, с инициативой о таком формате торговли рецептурными лекарствами выступили в "Единой России". Эту идею поддержали президент России Владимир Путин и Правительство РФ. Осенью 2022 года Госдума одобрила в I чтении эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств, после чего глава государства подписал соотвествующий указ.

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LIFE / Владимир Суворов

Матвей Константинов
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