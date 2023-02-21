За три года в России заблокировали свыше 45 тысяч сайтов незаконных аптек

За последние три года Роскомнадзор заблокировал и удалил свыше 45 тысяч интернет-страниц с информацией о незаконной продаже лекарств. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Так, в 2020 году было заблокировано 6,5 тысячи сайтов, в 2021-м — 12 тысяч, в прошлом году была пресечена деятельность 20,5 тысячи продавцов-нарушителей и за полтора месяца текущего года — ещё 4,8 тысячи.

В большинстве случаев (73%) блокировались интернет-страницы с предложениями о продаже не зарегистрированных в России лекарств. В 13% случаев это были сайты, торговавшие рецептурными препаратами, в том числе и психоактивными, которые могут вызвать наркотическую зависимость. В 5% случаев нарушители продавали онлайн наркотические и психотропные средства.