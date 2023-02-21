За три года в России заблокировали свыше 45 тысяч сайтов незаконных аптек
"Известия": Роскомнадзор в 2022 году закрыл 20,5 тысячи сайтов незаконных аптек
За последние три года Роскомнадзор заблокировал и удалил свыше 45 тысяч интернет-страниц с информацией о незаконной продаже лекарств. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Так, в 2020 году было заблокировано 6,5 тысячи сайтов, в 2021-м — 12 тысяч, в прошлом году была пресечена деятельность 20,5 тысячи продавцов-нарушителей и за полтора месяца текущего года — ещё 4,8 тысячи.
В большинстве случаев (73%) блокировались интернет-страницы с предложениями о продаже не зарегистрированных в России лекарств. В 13% случаев это были сайты, торговавшие рецептурными препаратами, в том числе и психоактивными, которые могут вызвать наркотическую зависимость. В 5% случаев нарушители продавали онлайн наркотические и психотропные средства.
Ранее Лайф писал, что в России перед каждым подъёмом заболеваемости создают специальный запас лекарств. Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, при подготовке к осенне-зимнему сезону традиционно проводится анализ коечной сети, запасов и прогнозируемого подъёма заболеваемости из-за того или иного вируса.
Unsplash