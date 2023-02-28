В России подскочил спрос на "Виагру" после сообщений об уходе из России

После сообщений об остановке поставок "Виагры" в Россию спрос на данный препарат для улучшения потенции вырос на 50%. Об этом РИА "Новости" рассказал оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Продажи препарата для повышения потенции "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50% по сравнению с 12–14 февраля", — сообщили в ЦРПТ.