Украинской беженке пришлось вернуться из Шотландии на родину, чтобы отвести дочь к стоматологу

Украинской беженке с дочерью пришлось вернуться на родину из Шотландии, чтобы удалить ребёнку зуб. Всё дело в том, что в этой части Великобритании ожидание очереди на стоматологическую услугу могло бы растянуться на несколько месяцев.

Как пишет газета Press and Journal, Оксана Мартиросова с семилетней дочерью Лизой приехала в Шотландию в сентябре прошлого года. Через несколько месяцев девочке срочно потребовалось удалить зуб под общей анестезией, но матери сказали, что ждать придётся порядка четырёх месяцев. Врачи посоветовали давать девочке антибиотики и обезболивающее.

"Лиза испытывала ужасную боль, она не могла ждать несколько месяцев, принимая антибиотики", — вспоминает украинка.

В итоге в начале марта семья Мартиросовых поехала на Украину и после успешного удаления зуба 15 марта вернулась в Шотландию.