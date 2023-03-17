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17 марта, 11:47

Украинской беженке пришлось вернуться из Шотландии на родину, чтобы отвести дочь к стоматологу

Беженка с дочкой вернулись на Украину из Шотландии, чтобы не ждать 4 месяца и вырвать ребёнку зуб

Украинской беженке с дочерью пришлось вернуться на родину из Шотландии, чтобы удалить ребёнку зуб. Всё дело в том, что в этой части Великобритании ожидание очереди на стоматологическую услугу могло бы растянуться на несколько месяцев.

Как пишет газета Press and Journal, Оксана Мартиросова с семилетней дочерью Лизой приехала в Шотландию в сентябре прошлого года. Через несколько месяцев девочке срочно потребовалось удалить зуб под общей анестезией, но матери сказали, что ждать придётся порядка четырёх месяцев. Врачи посоветовали давать девочке антибиотики и обезболивающее.

"Лиза испытывала ужасную боль, она не могла ждать несколько месяцев, принимая антибиотики", — вспоминает украинка.

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В итоге в начале марта семья Мартиросовых поехала на Украину и после успешного удаления зуба 15 марта вернулась в Шотландию.

Ранее Лайф рассказывал, как беженка оставила мужа на Украине и с остальными членами семьи переехала к британскому министру энергетической безопасности Гранту Шэппсу. Чиновник разместил женщину, её мать, семилетнего ребёнка и собаку в комнате своего старшего сына.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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