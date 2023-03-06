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6 марта, 13:55

В Британии умерла 14-летняя украинка, которую нашли без сознания на пляже

В британском городе Долиш пропавшую 14-летнюю девочку с Украины нашли на пляже без сознания. Но рассказать о причинах своего исчезновения ребёнок так и не успел — она умерла в больнице, пишет полиция графств Девон и Корнуолл в "Твиттере". В поисковой операции были задействованы вертолёты.

"С нами связались вечером 4 марта в связи со сведениями о потерявшейся 14-летней девочке в Долише. Девочка без сознания была найдена на пляже", — рассказали правоохранители.

Подростка доставили в больницу, однако спасти её врачи не смогли. Несмотря на их усилия, девочка через некоторое время скончалась. В полиции уточнили, что погибшая была украинкой. Согласно заявлению стражей порядка, "причины её смерти на данный момент не выяснены".

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Ранее стало известно, что в Германии полиция посреди ночи выгнала трёх украинских беженок из приюта для мигрантов.

Обложка ©

Getty Images / Carl Court

Андрей Бражников
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