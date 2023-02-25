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25 февраля, 03:50
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"Расширенная семья": Британский министр поселил у себя замужнюю беженку с Украины

Беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру Шэппсу

<p>Британский министр Грант Шэппс. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/grantshapps/status/1628288480022339587?cxt=HHwWhoC9udvv65gtAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grantshapps</a></p>

Британский министр Грант Шэппс. Фото © Twitter / grantshapps

Украинская беженка Снежана Чайкина вместе со всей своей семьёй, за исключением мужа, оставленного на родине, переехала в дом к британскому министру. Глава ведомства по энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шэппс утверждает, что теперь они все счастливо живут в его доме. Подопечную с её матерью, семилетним сыном Никитой и собакой он разместил в комнате своего старшего сына.

"Мы сказали ему, что отдали его комнату трём украинцам и собаке!" рассказал Шэппс в интервью Sky News.

Беженка Чайкина рассказала, что у неё есть удалённая работа, она общается с бывшими коллегами с Украины, а мужа уволили по здоровью и он поехал в Польшу. Но он, по её словам, вскоре присоединится к ним. А с Шэппсом у неё "много общего". Они обсуждают ситуацию на Украине. А также, по словам министра, вместе едят, загружают посуду в моечную машину, занимаются другими делами по дому.

"Это расширенная семья", — заявил Шэппс.

Практически год назад в Великобритании запустили программу "Дома для Украины". Согласно ей любые лица или организации могут приютить у себя беженцев, а за это им выплачиваются денежные компенсации.

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Ранее Лайф писал, что украинские беженцы становятся бездомными в Британии после окончания программы их оплачиваемого приёма. Им приходится жить в пунктах временного размещения в ужасных условиях.

Арина Родионова
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