Британцев уличили в попытке брать украинцев "в рабство" в обмен на жильё

В обмен на предоставление жилья некоторые жители Великобритании эксплуатируют беженцев с Украины и ввергают их в безвременную "долговую кабалу". Об этом сообщает издание inews со ссылкой на доклад Красного Креста.

"Они (сотрудники британского Красного Креста. — Прим. Лайфа) заявили, что стали свидетелями "долговой кабалы" и того, что людей "заставляли бесплатно работать на арендодателя в обмен на предоставление жилья", — сообщает издание.

В публикации говорится, что сначала британцы спонсировали проезд до места назначения и проживание украинцам, а потом выставляли им счёт с требованием отрабатывать потраченные деньги. Предлагалось сделать это работой по дому либо на предприятии владельца жилья. К такому расчёту за предоставленную помощь, как пишет издание, принуждали не только взрослых, но и детей, причём в ущерб школьным занятиям.

Кроме того, как указывает Красный Крест, жители Соединённого королевства "накручивали" эквивалент использования труда украинцев с учётом инфляции. Организация считает, что такие случаи не повсеместны, но могут быть новые обращения. Британские же власти подтвердили "очень мало случаев предполагаемого современного рабства".