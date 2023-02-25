Британцев уличили в попытке брать украинцев "в рабство" в обмен на жильё
Красный Крест: Британцы загоняют украинцев в кабалу в обмен на проживание
В обмен на предоставление жилья некоторые жители Великобритании эксплуатируют беженцев с Украины и ввергают их в безвременную "долговую кабалу". Об этом сообщает издание inews со ссылкой на доклад Красного Креста.
"Они (сотрудники британского Красного Креста. — Прим. Лайфа) заявили, что стали свидетелями "долговой кабалы" и того, что людей "заставляли бесплатно работать на арендодателя в обмен на предоставление жилья", — сообщает издание.
В публикации говорится, что сначала британцы спонсировали проезд до места назначения и проживание украинцам, а потом выставляли им счёт с требованием отрабатывать потраченные деньги. Предлагалось сделать это работой по дому либо на предприятии владельца жилья. К такому расчёту за предоставленную помощь, как пишет издание, принуждали не только взрослых, но и детей, причём в ущерб школьным занятиям.
Кроме того, как указывает Красный Крест, жители Соединённого королевства "накручивали" эквивалент использования труда украинцев с учётом инфляции. Организация считает, что такие случаи не повсеместны, но могут быть новые обращения. Британские же власти подтвердили "очень мало случаев предполагаемого современного рабства".
Ранее Лайф писал, что украинские беженцы становятся бездомными в Британии после окончания программы их оплачиваемого приёма. Им приходится жить в пунктах временного размещения в ужасных условиях.
Wikipedia / Gordon Joly